Обвиняемого в коррупции главу села Нежинка оставили в СИЗО

Состоялось очередное заседание по делу главы села Нежинка в Оренбургской области Наби Османова. Его обвиняют в коррупции. Чиновник, которого на время следствия отправили в СИЗО, попросил отпустить его под домашний арест. В ход пошли даже слезы.
Наби Османова обвиняют в хищении бензина на 35 тысяч рублей. Топливо на эту сумму списали с казенной карточки, вот только отчета об его использовании чиновник не предоставил. В суде он заявил, что раздавал бензин сельчанам во время наводнения — тогда было не до отчетности.
Изначально Османова отправили под домашний арест, но потом выяснилось, что он общался со свидетелями по своему делу, в число которых входит его жена. Тогда чиновнику изменили меру пресечения на заключение под стражу.
Защита Османова настаивает на его невиновности и что он не будет оказывать давления на свидетелей. Также на заседании прозвучала информация о состоянии здоровья чиновника — у него проблемы с сердцем, было два инфаркта. До ареста он готовился к операции, но ее отложили.
Сам Османов считает, что вся эта история — козни недоброжелателей. На заседании он сообщил, что написал заявление об уходе с поста главы села. Как пишет 1743.ru, в конце слушания чиновник не сдержал эмоций и расплакался. Однако суд его слезы не растрогали. Менять ему меру пресечения не стали. Османова оставили СИЗО.