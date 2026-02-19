Обвиняемого в коррупции главу села Нежинка оставили в СИЗО

Защита Османова настаивает на его невиновности и что он не будет оказывать давления на свидетелей. Также на заседании прозвучала информация о состоянии здоровья чиновника — у него проблемы с сердцем, было два инфаркта. До ареста он готовился к операции, но ее отложили.