Бастрыкин потребовал доклад о травме мальчика из-за гололеда в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю новосибирского управления Евгению Долгалеву доложить о ходе проверки по факту травмирования 11-летнего мальчика. Ребенок поскользнулся на неочищенной ото льда территории возле многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.
Инцидент произошел в феврале 2026 года в Новосибирске. Мальчик упал на льду, который не убрали с придомовой территории. В результате падения ребенок получил травмы и обратился за медицинской помощью.
В региональном СУ СК организована процессуальная проверка. Бастрыкин поставил ее ход на личный контроль и потребовал докладывать о промежуточных результатах и итоговом решении.