Уголовные дела, проверки и реакция властей: все подробности нападения на школу в Прикамье

АЛЕКСАНДРОВСК, 19 февраля, ФедералПресс. Утром 19 февраля в небольшом городе Прикамья — Александровске — семиклассник пришел в школу ножом и напал на своего одноклассника. Пострадавший мальчик чудом выжил и сейчас находится на операции, после чего его доставят на вертолете в Пермь. «ФедералПресс» собрал все, что известно на данный момент о ЧП. Подробности — в нашем материале.