Уголовные дела, проверки и реакция властей: все подробности нападения на школу в Прикамье

АЛЕКСАНДРОВСК, 19 февраля, ФедералПресс. Утром 19 февраля в небольшом городе Прикамья — Александровске — семиклассник пришел в школу ножом и напал на своего одноклассника. Пострадавший мальчик чудом выжил и сейчас находится на операции, после чего его доставят на вертолете в Пермь. «ФедералПресс» собрал все, что известно на данный момент о ЧП. Подробности — в нашем материале.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Первая реакция властей.

Первое сообщение о ЧП поступило от губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В своем телеграм-канале он написал, что в СОШ № 1 Александровска ученик 7 класса ранил ножом сверстника, а состояние пострадавшего подростка оценивается как тяжелое.

«Из Перми готовится вылететь санавиация, анестезиологи и торакальный хирург. Стараемся сделать все возможное. Специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам», — сообщил глава региона.

Что с пострадавшим?

Пострадавшего школьника после ранения доставили из Александровска в березниковскую больницу. В минздраве региона пояснили, что он находится в стабильном гемодинамическом состоянии. Команда хирургов уже приступила к лечению, проводится операция. В дальнейшем мальчика планируется эвакуировать санавиацией в Пермь.

На место выехал прокурор.

После инцидента на место происшествия в школу приехал прокурор Александровска Андрей Малкин.

Ведомство начало проверку, во время которой сотрудники оценят условия обучения детей, а также то, как исполнялись требования законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков.

Как пишет телеграм-канал SHOT, семиклассника, который напал на сверстника, обезвредили работники школы. Сообщается, что нападавший нанес однокласснику несколько ударов ножом. Отобрать оружие у подростка смогли учителя школы. Затем они вызвали полицию.

Сразу три уголовных дела.

Следователи СК по Пермскому краю возбудили сразу три уголовных дела: покушение на убийство несовершеннолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

По данным следствия, утром 19 февраля 13-летний ученик школы зашел в помещение учебного учреждения Александровска и на лестничном марше третьего этажа на фоне конфликта с одноклассником нанес ему удары ножом по телу и шее.

Нападавшего доставили в следственный отдел на допрос.

На месте происшествия сейчас работают следователи и следователи-криминалисты СК по региону. Назначаются необходимые судебные экспертизы и допрашиваются свидетели.

Занятия отменили до 24 февраля.

Во всех школах Александровска после ЧП до 24 февраля приостановлены занятия, а во всех образовательных организациях региона усилены меры безопасности. Об этом заявили в пресс-службе минобра Пермского края.

В происшествии разбирается межведомственная комиссия. Она проводит комплексный анализ причин инцидента.

На контроле Бастрыкина.

Председатель СК России Александр Бастрыкин тоже не остался в стороне и уже поручил руководителю краевого следкома Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела и об обстоятельствах произошедшего.

Учащимся, педагогам и родителям помогут психологи.

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова в комментариях местным СМИ заявила, что ранее информации о неблагополучии в семье мальчика, напавшего на одноклассника, не поступало.

Она добавила, что необходимо провести тщательную проверку и выяснить причины случившегося. Сейчас пострадавшему ребенку оказывается необходимая помощь. Кроме того, будет организована психологическая помощь учащимся, их родителям и педагогам.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в феврале в соседней Уфе подросток пришел в гимназию со страйкбольным автоматом и начал стрелять в людей. Под пули попали одноклассники и педагоги. После этого подросток взорвал петарду. Мальчика задержали, а затем следователи СК возбудили несколько уголовных дел, в том числе по статье о халатности.