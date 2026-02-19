Уголовные дела, проверки и реакция властей: все подробности нападения на школу в Прикамье

Первая реакция властей.
Первое сообщение о ЧП поступило от губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В своем телеграм-канале он написал, что в СОШ № 1 Александровска ученик 7 класса ранил ножом сверстника, а состояние пострадавшего подростка оценивается как тяжелое.
«Из Перми готовится вылететь санавиация, анестезиологи и торакальный хирург. Стараемся сделать все возможное. Специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам», — сообщил глава региона.
Что с пострадавшим?
Пострадавшего школьника после ранения доставили из Александровска в березниковскую больницу. В минздраве региона пояснили, что он находится в стабильном гемодинамическом состоянии. Команда хирургов уже приступила к лечению, проводится операция. В дальнейшем мальчика планируется эвакуировать санавиацией в Пермь.
На место выехал прокурор.
После инцидента на место происшествия в школу приехал прокурор Александровска Андрей Малкин.
Ведомство начало проверку, во время которой сотрудники оценят условия обучения детей, а также то, как исполнялись требования законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков.
Как пишет телеграм-канал SHOT, семиклассника, который напал на сверстника, обезвредили работники школы. Сообщается, что нападавший нанес однокласснику несколько ударов ножом. Отобрать оружие у подростка смогли учителя школы. Затем они вызвали полицию.
Сразу три уголовных дела.
Следователи СК по Пермскому краю возбудили сразу три уголовных дела: покушение на убийство несовершеннолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
По данным следствия, утром 19 февраля 13-летний ученик школы зашел в помещение учебного учреждения Александровска и на лестничном марше третьего этажа на фоне конфликта с одноклассником нанес ему удары ножом по телу и шее.
Нападавшего доставили в следственный отдел на допрос.
На месте происшествия сейчас работают следователи и следователи-криминалисты СК по региону. Назначаются необходимые судебные экспертизы и допрашиваются свидетели.
Занятия отменили до 24 февраля.
Во всех школах Александровска после ЧП до 24 февраля приостановлены занятия, а во всех образовательных организациях региона усилены меры безопасности. Об этом заявили в пресс-службе минобра Пермского края.
В происшествии разбирается межведомственная комиссия. Она проводит комплексный анализ причин инцидента.
На контроле Бастрыкина.
Председатель СК России Александр Бастрыкин тоже не остался в стороне и уже поручил руководителю краевого следкома Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела и об обстоятельствах произошедшего.
Учащимся, педагогам и родителям помогут психологи.
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова в комментариях местным СМИ заявила, что ранее информации о неблагополучии в семье мальчика, напавшего на одноклассника, не поступало.
Она добавила, что необходимо провести тщательную проверку и выяснить причины случившегося. Сейчас пострадавшему ребенку оказывается необходимая помощь. Кроме того, будет организована психологическая помощь учащимся, их родителям и педагогам.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в феврале в соседней Уфе подросток пришел в гимназию со страйкбольным автоматом и начал стрелять в людей. Под пули попали одноклассники и педагоги. После этого подросток взорвал петарду. Мальчика задержали, а затем следователи СК возбудили несколько уголовных дел, в том числе по статье о халатности.