Лесники Костанайской области ответят за миллионный ущерб и скрытые пожары

Специализированная природоохранная прокуратура Костанайской области выявила серьезные нарушения в деятельности Аркарагайского и Узункольского учреждений лесного хозяйства, передает BAQ.KZ.

Источник: Baigenews

С помощью космического мониторинга установлено, что с апреля 2020 года руководство Аркарагайского лесного хозяйства не завершило санитарную рубку поваленных ветром деревьев, что создало угрозу распространения болезней и вредителей. Общий ущерб государству по этим нарушениям превысил 1 млн тенге. Кроме того, в учреждениях имелись многочисленные нарушения правил пожарной безопасности.

В Узункольском лесном хозяйстве прокуратура выявила факт искажения отчетности — лесной пожар был оформлен как степной. Сведения космического мониторинга, МЧС и Комитета лесного хозяйства позволили раскрыть махинации и возместить ущерб государству.

По результатам проверок четверо сотрудников лесного хозяйства, включая руководителя, привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Ущерб полностью возмещен.

Прокуратура подчеркнула, что контроль за соблюдением природоохранного законодательства будет усилен, а недобросовестные чиновники и специалисты лесного хозяйства понесут ответственность за свои действия.