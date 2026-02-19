Лесники Костанайской области ответят за миллионный ущерб и скрытые пожары

С помощью космического мониторинга установлено, что с апреля 2020 года руководство Аркарагайского лесного хозяйства не завершило санитарную рубку поваленных ветром деревьев, что создало угрозу распространения болезней и вредителей. Общий ущерб государству по этим нарушениям превысил 1 млн тенге. Кроме того, в учреждениях имелись многочисленные нарушения правил пожарной безопасности.