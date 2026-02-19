В Ельске 12-летняя девочка погибла в ванной, когда взяла в руки телефон

В Ельске 12-летняя девочка погибла в ванной от удара током, сообщили в Следственном комитете.
Трагедия произошла в районном центре в среду, 18 февраля. Вечером школьница была дома вместе с мамой. Девочка пошла принять в ванну и взяла с собой гаджет. Когда мобильник стал разряжаться, школьница подключила его к зарядке, включенной в розетку в ванной.
Спустя время женщина вошла в ванную комнату и увидела дочь без сознания, в воде находился подключенный к сети телефон. Белоруска вытащила девочку из ванной и вызвала скорую помощь. Прибывшие медики проводили интенсивные реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не смогли.
— По предварительным данным девочка погибла в результате удара током. Назначена судебно-медицинская экспертиза, — прокомментировали в СК.
Проводится проверка.