В Ельске 12-летняя девочка погибла в ванной, когда взяла в руки телефон

12-летняя школьница погибла в ванной, которую принимала с телефоном.

Источник: Комсомольская правда

В Ельске 12-летняя девочка погибла в ванной от удара током, сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла в районном центре в среду, 18 февраля. Вечером школьница была дома вместе с мамой. Девочка пошла принять в ванну и взяла с собой гаджет. Когда мобильник стал разряжаться, школьница подключила его к зарядке, включенной в розетку в ванной.

Спустя время женщина вошла в ванную комнату и увидела дочь без сознания, в воде находился подключенный к сети телефон. Белоруска вытащила девочку из ванной и вызвала скорую помощь. Прибывшие медики проводили интенсивные реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не смогли.

— По предварительным данным девочка погибла в результате удара током. Назначена судебно-медицинская экспертиза, — прокомментировали в СК.

Проводится проверка.