По делу о ДТП с тремя погибшими на трассе Омск — Красноярка виновнику грозит 7 лет

По данным следствия, днем 15 августа 2024 года обвиняемый управлял автомобилем Suzuki Grand Vitara на 33-м километре трассы «Омск — Красноярка». Не убедившись в безопасности маневра, он допустил смещение транспортного средства на встречную полосу движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем УАЗ Patriot с прицепом под управлением 44-летнего жителя Омской области. В результате удара УАЗ съехал в кювет, перевернулся и загорелся. От полученных травм на месте происшествия скончались водитель внедорожника, его супруга и 21-летний знакомый пассажир.