По делу о ДТП с тремя погибшими на трассе Омск — Красноярка виновнику грозит 7 лет

Прокуратура Омского района поддерживает государственное обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Исилькульского района. Мужчина в судебных прениях вину не признает. Несмотря на это водителю грозит до семи лет лишения свободы. Подробности рассказали сегодня в прокуратуре Омской области.
По данным следствия, днем 15 августа 2024 года обвиняемый управлял автомобилем Suzuki Grand Vitara на 33-м километре трассы «Омск — Красноярка». Не убедившись в безопасности маневра, он допустил смещение транспортного средства на встречную полосу движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем УАЗ Patriot с прицепом под управлением 44-летнего жителя Омской области. В результате удара УАЗ съехал в кювет, перевернулся и загорелся. От полученных травм на месте происшествия скончались водитель внедорожника, его супруга и 21-летний знакомый пассажир.
Обвиняемый свою вину в совершении преступления не признает. В настоящее время в Омском районном суде продолжается судебное следствие, в ходе которого государственный обвинитель представляет совокупность доказательств, подтверждающих версию следствия о причинах аварии и степени вины водителя автомобиля Suzuki.
Окончательный приговор будет вынесен судом после полного исследования всех обстоятельств трагедии.
