Апелляцию по делу волгоградского водителя BMW Пака отложили на весну

— Заседание отложено на 11 марта, — сообщили в суде, отметив, что такое решение было принято после рассмотрения ходатайств.
Напомним, что 74-летний Александр Пак и его адвокаты пытаются обжаловать приговор, который в ноябре 2025 года вынес Волгоградский областной суд в ходе рассмотрения дела с участием присяжных. Пенсионера за смертельное ДТП признали виновным по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга) и приговорили к 11 годам колонии строгого режима.
Сообщалось, что он переехал на своем BMW женщину, отчего она спустя месяц скончалась в московской больнице, так и не придя в сознание. При этом сам Пак утверждает, что действовал не умышлено, но присяжные ему не поверили.