Летевший из Иркутска в Усть-Кут самолет сел в Братске из-за нелетной погоды

«Летевший из Иркутска в Усть-Кут самолет компании Utair пришел на запасной аэродром в Братск. Маршрут изменен из-за нелетной погоды в пункте назначения. ATR-72 с 68 пассажирами на борту вылетел из иркутского аэропорта в 14:00 по местному времени (09:00 мск) и по расписанию должен был вернуться в 18:10. В Братске самолет приземлился в 16:22», — говорится в сообщении.
В аэропорту Братска самолет получит дозаправку и необходимое техобслуживание, пассажиры будут ожидать улучшения погоды в Усть-Куте в аэровокзале.
По данным синоптиков, в Усть-Куте 19 февраля сильный ветер до 13 м/с, снег с дождем. Температура воздуха днем до плюс 3 градусов.