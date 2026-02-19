Ричмонд
Летевший из Иркутска в Усть-Кут самолет сел в Братске из-за нелетной погоды

ИРКУТСК, 19 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Иркутск — Усть-Кут, ушел на запасной аэродром в Братске из-за нелетной погоды. Об этом сообщает аэропорт Братска.

«Летевший из Иркутска в Усть-Кут самолет компании Utair пришел на запасной аэродром в Братск. Маршрут изменен из-за нелетной погоды в пункте назначения. ATR-72 с 68 пассажирами на борту вылетел из иркутского аэропорта в 14:00 по местному времени (09:00 мск) и по расписанию должен был вернуться в 18:10. В Братске самолет приземлился в 16:22», — говорится в сообщении.

В аэропорту Братска самолет получит дозаправку и необходимое техобслуживание, пассажиры будут ожидать улучшения погоды в Усть-Куте в аэровокзале.

По данным синоптиков, в Усть-Куте 19 февраля сильный ветер до 13 м/с, снег с дождем. Температура воздуха днем до плюс 3 градусов.