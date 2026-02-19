Ущерб от аферы с поставками «Калашникову» превысил 35 млн руб

Дело о мошенничестве было возбуждено в ноябре 2025 года. Гращенковой предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа организованной группой, которое повлекло тяжкие последствия. Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящее время она находится в одном из СИЗО Москвы.