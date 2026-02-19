Жителя Орла осудили за истязание сына и неуплату алиментов

«С учетом позиции государственного обвинения судом виновному назначено наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении. Местный житель признан виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем средств на содержание несовершеннолетних детей), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).
По данным пресс-службы, с июня по сентябрь 2024 года фигурант дела истязал собственного сына, нанося ему побои, в результате чего мальчик испытывал физические и психические страдания. Кроме того, суд признал 42-летнего жителя Орла виновным в неуплате алиментов с 2023 по 2025 год в размере более 250 тыс. рублей.