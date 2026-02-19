Жителя Орла осудили за истязание сына и неуплату алиментов

По данным пресс-службы, с июня по сентябрь 2024 года фигурант дела истязал собственного сына, нанося ему побои, в результате чего мальчик испытывал физические и психические страдания. Кроме того, суд признал 42-летнего жителя Орла виновным в неуплате алиментов с 2023 по 2025 год в размере более 250 тыс. рублей.