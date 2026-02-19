Ричмонд
В Татарстане задержали двух подозреваемых в поджоге релейных шкафов

КАЗАНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МВД по Татарстану и регионального управления ФСБ задержали двух жителей города Буинск по подозрению в поджоге релейных шкафов. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Источник: РИА "Новости"

Факт поджога был выявлен 14 февраля техническими работниками железной дороги на территории Буинского района. При осмотре места происшествия было установлено, что релейный ящик был вскрыт и полностью выгорел. По этому факту было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

«В результате оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны два жителя Буинска в возрасте 19 и 22 лет, один из которых охранник ЧОП, второй — студент», — говорится в сообщении.

Задержанные дали признательные показания. При обысках по местам их жительства изъяты предметы, подтверждающие причастность к преступлению.

Оба подозреваемых заключены под стражу. Им грозит наказание до 20 лет лишения свободы.