Стало известно, где нашли тело пропавшей на Валааме свердловчанки

Тело пропавшей трудницы найдено на Валааме.

Источник: Комсомольская правда

Тело пропавшей трудницы из Свердловской области Натальи Простаковой обнаружили на острове Валаам утром 19 февраля. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе отряда «ЛизаАлерт» по Республике Карелия.

— У поисковиков была одна незавершенная задача. Сегодня утром они там задержались. И Наталья была найдена. Криминала там нет, проводятся следственные действия, — сообщили «КП-Екатеринбург» в отряде.

Наталья Простакова выросла в поселке Рефтинский. На острове Валаам она жила с сентября 2025 года. В конце января 36-летняя женщина на неделю уезжала в Санкт-Петербург, после чего вновь вернулась в монастырь.

Трудница пропала 2 февраля после службы. В поисках принимали участие волонтеры и сотрудники полиции.

На момент публикации получить комментарий в СУ СКР по Республике Карелия не удалось.