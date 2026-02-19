Ричмонд
Подорвавший гранату в Ростовской области был в федеральном розыске

Мужчина, подорвавший гранату при задержании на Дону, находился в розыске.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области нарушитель, подорвавший гранату во время своего задержания, находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По информации полиции, 45-летнего мужчину нашли в одном из домов в селе Николаевка, он оказал сопротивление и «подорвал взрывное устройство, предположительно, боевую гранату».

Подозреваемый погиб. Двое полицейских с травмами попали в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

