Подорвавший гранату в Ростовской области был в федеральном розыске

В Ростовской области нарушитель, подорвавший гранату во время своего задержания, находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По информации полиции, 45-летнего мужчину нашли в одном из домов в селе Николаевка, он оказал сопротивление и «подорвал взрывное устройство, предположительно, боевую гранату».
Подозреваемый погиб. Двое полицейских с травмами попали в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
