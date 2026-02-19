Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение.

Пресс-служба МЧС РК:
«Cетью сейсмических станций ТОО “ННЦСНИ” МЧС РК 19 февраля 2026 г. в 14:09 по времени г. Астаны зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр расположен в 311 км. на юго-восток от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китай.
Координаты эпицентра 42.176º с.ш. 80.438º в.д. Глубина 15 км.
Энергетический класс землетрясения 12.8. Магнитуда MPV 5.3. Сведения об ощутимости (по шкале MSK-64):
Расчетная интенсивность (в баллах) составила:
Алматинская обл. Райымбекский р-н с. Нарынкол 3 б., 66 км.
Алматинская обл. Кегенский р-н с. Кеген 3 б., 137 км.
Алматинской обл. Кегенский р-н с. Саты 2 б., 193 км.
Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Кокпек 2 б., 201 км.
Жетысуская обл. Панфиловский р-н г. Жаркент 2 б., 224 км.
Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Шелек 2 б., 238 км.
Алматинская обл. Уйгурский р-н с. Ж. Кайыпова 2 б., 266 км.
Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Маловодное 2 б., 268 км.
Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Тургень 2 б., 269 км".
Новость дополняется…