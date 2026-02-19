Ричмонд
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение

Источник: Zakon.kz

Пресс-служба МЧС РК:

«Cетью сейсмических станций ТОО “ННЦСНИ” МЧС РК 19 февраля 2026 г. в 14:09 по времени г. Астаны зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр расположен в 311 км. на юго-восток от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китай.

Координаты эпицентра 42.176º с.ш. 80.438º в.д. Глубина 15 км.

Энергетический класс землетрясения 12.8. Магнитуда MPV 5.3. Сведения об ощутимости (по шкале MSK-64):

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

Алматинская обл. Райымбекский р-н с. Нарынкол 3 б., 66 км.

Алматинская обл. Кегенский р-н с. Кеген 3 б., 137 км.

Алматинской обл. Кегенский р-н с. Саты 2 б., 193 км.

Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Кокпек 2 б., 201 км.

Жетысуская обл. Панфиловский р-н г. Жаркент 2 б., 224 км.

Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Шелек 2 б., 238 км.

Алматинская обл. Уйгурский р-н с. Ж. Кайыпова 2 б., 266 км.

Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Маловодное 2 б., 268 км.

Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Тургень 2 б., 269 км".

Новость дополняется…