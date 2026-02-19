Ричмонд
Неисправный вагон парализовал движение трамвая на Петергофском

Утро четверга, 19 февраля, началось с транспортного коллапса для жителей Красносельского района Петербурга.

В самый разгар утреннего часа пик на Петергофском шоссе произошёл сбой в движении электротранспорта, в результате которого десятки пассажиров были вынуждены добираться до работы пешком. Подробности инцидента стали известны «Фонтанке» от очевидца событий.

По словам читателя, оказавшегося в эпицентре пробки, его вагон внезапно остановился незадолго до девяти утра в районе пересечения Петергофского шоссе с проспектом Кузнецова. Вскоре выяснилось, что состав замер не один — за ним выстроилась вереница попутных трамваев, полностью блокируя движение в сторону Стрельны. Кондукторы и водители приняли решение высадить всех пассажиров.

Причины внезапной остановки пассажирам никто не объяснил, что породило множество слухов и домыслов. Ситуацию осложняли дорожные работы, которые сервис «Яндекс. Карты» фиксировал на Петергофском шоссе перед перекрёстком с улицами Партизана Германа и Доблести, создавая дополнительное напряжение на магистрали.