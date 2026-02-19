Неисправный вагон парализовал движение трамвая на Петергофском

По словам читателя, оказавшегося в эпицентре пробки, его вагон внезапно остановился незадолго до девяти утра в районе пересечения Петергофского шоссе с проспектом Кузнецова. Вскоре выяснилось, что состав замер не один — за ним выстроилась вереница попутных трамваев, полностью блокируя движение в сторону Стрельны. Кондукторы и водители приняли решение высадить всех пассажиров.