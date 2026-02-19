Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге 77-летний водитель влетел в сугроб и погиб

В Екатеринбурге водитель-пенсионер съехал с дороги, наехав на снежный вал, и погиб.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

В Екатеринбурге 19 февраля 2026 года около 12:35 произошло смертельное ДТП. Водитель — 77-летний пенсионер — ехал за рулем Hyundai Solaris по улице Зеленый остров, рядом с домом № 12. Мужчина допустил съезд с дороги и влетел в снежный вал.

— Прибывшими на место экстренными службами установлено, что водитель скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, — рассказали в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции.

По факту смертельного ДТП проведут расследование, в ходе которого установят все его причины и обстоятельства. В Госавтоинспекции напоминают водителям, что садится за руль при плохом самочувствии или утомленном состоянии недопустимо.