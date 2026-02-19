В Екатеринбурге 77-летний водитель влетел в сугроб и погиб

В Екатеринбурге 19 февраля 2026 года около 12:35 произошло смертельное ДТП. Водитель — 77-летний пенсионер — ехал за рулем Hyundai Solaris по улице Зеленый остров, рядом с домом № 12. Мужчина допустил съезд с дороги и влетел в снежный вал.
— Прибывшими на место экстренными службами установлено, что водитель скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, — рассказали в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции.
По факту смертельного ДТП проведут расследование, в ходе которого установят все его причины и обстоятельства. В Госавтоинспекции напоминают водителям, что садится за руль при плохом самочувствии или утомленном состоянии недопустимо.