Девочка сорвалась с каната в детском театре в Петербурге

В больнице у девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Ее оставили в отделении реанимации, где делают все возможное для стабилизации состояния. При каких именно обстоятельствах случился инцидент и что привело к нему, выясняется.