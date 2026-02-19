Девочка сорвалась с каната в детском театре в Петербурге

18 февраля тренировка без страховки по воздушным танцам на сцене детского театра на проспекте Юрия Гагарина в Петербурге обернулась вызовом медиков. На машине скорой помощи увезли девочку, сообщил 78.ru.
— Когда несовершеннолетняя выполняла стойку на тросе, то потеряла баланс и рухнула с высоты трех метров на маты. После этого она потеряла сознание, — уточнил телеканал.
В больнице у девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Ее оставили в отделении реанимации, где делают все возможное для стабилизации состояния. При каких именно обстоятельствах случился инцидент и что привело к нему, выясняется.
