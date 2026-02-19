Би-би-си: экс-принца Эндрю задержали по делу Эпштейна

Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.
Бывший принц был задержан в свой 66-й день рождения. Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что к его дому на территории королевского поместья Сандрингем на востоке Англии приехали шесть полицейских автомобилей.
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.Читать дальше