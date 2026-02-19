Ричмонд
Би-би-си: экс-принца Эндрю задержали по делу Эпштейна

ОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями на фоне расследования его связей с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Бывший принц был задержан в свой 66-й день рождения. Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что к его дому на территории королевского поместья Сандрингем на востоке Англии приехали шесть полицейских автомобилей.

