ГАИ показала видео массового ДТП с тремя автомобилями в центре Минска

Массовое ДТП с тремя автомобилями случилось в центре Минска 19 февраля.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ показала видео массового ДТП с тремя автомобилями в центре Минска. Подробности опубликованы в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, утром в четверг, 19 февраля, неподалеку от дома № 2, расположенного по улице Козлова, столкнулись сразу три автомобиля: Volkswagen, BYD, Audi. В ГАИ уточнили, что авария произошла по причине несоблюдения безопасной дистанции. Никто не пострадал, у авто механические повреждения.

Тем временем МВД предупредило об инсценировках похищения детей в Беларуси.

Ранее метрополитен Минска сказал, можно ли пройти к банкомату на станции без оплаты проезда.

Кстати, Минтранс назвал дороги в трех направлениях из Минска, которые ждет капремонт.