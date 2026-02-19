ГАИ показала видео массового ДТП с тремя автомобилями в центре Минска. Подробности опубликованы в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, утром в четверг, 19 февраля, неподалеку от дома № 2, расположенного по улице Козлова, столкнулись сразу три автомобиля: Volkswagen, BYD, Audi. В ГАИ уточнили, что авария произошла по причине несоблюдения безопасной дистанции. Никто не пострадал, у авто механические повреждения.
Тем временем МВД предупредило об инсценировках похищения детей в Беларуси.
Ранее метрополитен Минска сказал, можно ли пройти к банкомату на станции без оплаты проезда.
Кстати, Минтранс назвал дороги в трех направлениях из Минска, которые ждет капремонт.