ГАИ показала видео массового ДТП с тремя автомобилями в центре Минска

Согласно предварительным данным, утром в четверг, 19 февраля, неподалеку от дома № 2, расположенного по улице Козлова, столкнулись сразу три автомобиля: Volkswagen, BYD, Audi. В ГАИ уточнили, что авария произошла по причине несоблюдения безопасной дистанции. Никто не пострадал, у авто механические повреждения.