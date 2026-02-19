Что известно о состоянии полицейских, которые пострадали при взрыве гранаты во время задержания подозреваемого

Напомним, инцидент произошел в селе Николаевка при задержании мужчины, находившегося в федеральном розыске. По данным МВД, 45-летний нарушитель находился в одном из домов. Когда его нашли, он оказал сопротивление, а потом «подорвал взрывное устройство, предположительно, боевую гранату».