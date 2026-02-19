Что известно о состоянии полицейских, которые пострадали при взрыве гранаты во время задержания подозреваемого

Двое полицейских, пострадавших при задержании и взрыве гранаты, были госпитализированы в БСМП Таганрога. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе минздрава Ростовской области.
Известно, что оба правоохранителя получили травмы. Одному из пациентов успешно провели операцию, второго — положили в больницу для оказания необходимой помощи.
— На данный момент состояние обоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести, — прокомментировали в министерстве здравоохранения Дона.
Напомним, инцидент произошел в селе Николаевка при задержании мужчины, находившегося в федеральном розыске. По данным МВД, 45-летний нарушитель находился в одном из домов. Когда его нашли, он оказал сопротивление, а потом «подорвал взрывное устройство, предположительно, боевую гранату».
Подозреваемый погиб, двоих полицейских увезли в больницу. Обстоятельства случившегося выясняют представители МВД.
