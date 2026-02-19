Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны подробности гибели 2-летнего мальчика при пожаре в Воронеже

Пламя вспыхнуло в комнате, в которой находился ребёнок.

Источник: СУ СКР по Воронежской области

Мама погибшего при пожаре 2-летнего мальчика поделилась подробностями трагедии в своём Telegram-канале. Возгорание произошло в понедельник, 16 февраля, в частном доме на улице Никольской в Воронеже.

По словам девушки, в этот день Елисей не пошёл в детский сад, поскольку приболел. Он остался дома вместе с семьёй. Мама мальчика в это время находилась на работе. Пламя вспыхнуло именно в той комнате, в которой был малыш. В это время у него был дневной сон.

«Когда я выезжала домой, было примерно 16:10 — мне позвонила сестра и сказала, что дом горит. Они отъехали с мамой в магазин, и она не знала, что там происходит. Лишь сказала мне: “Лети”, и я летела. Я ехала и думала о том, что лишь бы не он. Хоть бы все остались живы, — поделилась девушка.

Сестра матери погибшего ребёнка вывела через окно горящего дома двух братьев, двух сестёр и дедушку, а Елисея не успела. Когда она открыла дверь в комнату малыша, всё уже было в огне, и она попросту не смогла туда войти. Девушка отмечает, что дом охватило огнём буквально за две минуты. Из-за этого малыш не успел спрятаться и спастись.

Прощание с Елисеем состоялось в четверг, 19 февраля.