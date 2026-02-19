В МЧС опубликовали фото из сгоревшей квартиры в Кузьминках

Во вторник, 19 февраля, на 22 этаже дома в Кировском округе, микрорайоне Кузьминки, случился пожар. Из здания самостоятельно спаслись 70 человек, включая 15 детей. Спасатели вынесли ещё восемь человек, включая четверых детей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Омской области.