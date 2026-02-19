Ричмонд
+9°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС опубликовали фото из сгоревшей квартиры в Кузьминках

Спасатели напоминают, что важно следить за исправностью электроприборов дома.

Во вторник, 19 февраля, на 22 этаже дома в Кировском округе, микрорайоне Кузьминки, случился пожар. Из здания самостоятельно спаслись 70 человек, включая 15 детей. Спасатели вынесли ещё восемь человек, включая четверых детей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Омской области.

По фото видно, что квартира сильно пострадала: мебель сгорела, на стенах и полу видны последствия пожара. Причины возгорания ещё выясняются.

Сотрудники МЧС России по Омской области напоминают, что курить дома опасно. Следует также следить за исправностью электропроводки, обогревателей, другой техники.