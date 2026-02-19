Самарского блогера оставили в СИЗО еще на полгода

Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«В судебном заседании подсудимому продлен срок содержания под стражей до 9 августа 2026 года», — говорится в сообщении.
Кроме того, подсудимый подтвердил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, заявив о полном признании вины и согласии с обвинением. Процесс продолжится 5 марта 2026 года.
Арсена Маркаряна задержали в августе 2025 года. Силовики сообщили, что в момент задержания он находился в багажнике авто, в котором пытался доехать до Белоруссии. Сам блогер отрицает это и говорит, что ехал на пассажирском сиденье.
Блогера арестовали по уголовному делу о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) за публикацию видео, оскорбляющего память защитников Отечества. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В ноябре 2025 года Арсена Маркаряна оштрафовали за пропаганду психотропных веществ.