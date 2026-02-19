ОПГ похитила почти ₽2 млрд на поставках вещевой продукции в Минобороны

По версии следствия, контракт заключили в 2022 году. Поставить оборудование должны были Куранов и Даллари, а контроль за выполнением контракта был возложен на Лаптева. В 2023 году фигуранты и неназванные сотрудники ООО «НЭСТ» организовали поставку оборудования, не соответствующего условиям контракта, и похитили более 500 млн руб.