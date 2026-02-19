Ричмонд
ОПГ похитила почти ₽2 млрд на поставках вещевой продукции в Минобороны

Преступную деятельность организованной группы, похитившей почти 2 млрд руб. на поставках вещевой продукции министерству обороны по завышенным ценам, пресекли правоохранительные органы. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, передает «РИА Новости».

Источник: Олег Елков/ТАСС

Это не первое дело о хищениях у Минобороны. В октябре Главное военное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о хищении более 500 млн руб. при выполнении госконтракта — дело связано с поставкой оборудования трубопроводной системы.

По делу проходят бывший главный инженер филиала военно-строительной компании «Строительное управление по Южному военному округу» Николай Лаптев, гендиректор ООО «ПП “Интерарм” Владимир Куранов, его заместитель Вилен Даллари, а также сотрудники ООО “НЭСТ”. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, контракт заключили в 2022 году. Поставить оборудование должны были Куранов и Даллари, а контроль за выполнением контракта был возложен на Лаптева. В 2023 году фигуранты и неназванные сотрудники ООО «НЭСТ» организовали поставку оборудования, не соответствующего условиям контракта, и похитили более 500 млн руб.

