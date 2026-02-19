Появились новые подробности кошмарных убийств на ферме в Молдове, где тела работников скармливали свиньям: Число жертв возросло до шести

«В настоящее время ведутся активные следственные действия, которые, безусловно, ещё больше потрясут общество. Но, как я уже говорил, имели место события 2005−2008, 2015 и 2018 годов, когда этот человек совершил серьёзные преступления. Не вдаваясь в детали расследования и судебного преследования, отмечу, что три дела уже установлены чётко. В отношении трёх жертв продолжается работа», — добавил Виорел Чернэуцану.