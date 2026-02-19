Появились новые подробности кошмарных убийств на ферме в Молдове, где тела работников скармливали свиньям: Число жертв возросло до шести

По данным заявления главы Главной инспекции полиции Виорела Чернэуцану в программе Rezoomat на телеканале Realitatea TV, число жертв преступления на ферме в Новоаненском районе достигло шести человек.
На вопрос, почему преступление, предположительно совершённое много лет назад, только сейчас попало в поле зрения полиции, Чернэуцану ответил:
«Полиция обратила на него внимание после совершения последнего преступления. Мне трудно отвечать за предыдущие периоды. Я не могу оправдывать всех своих коллег, но действительно в ходе этого процесса были выявлены преступления, совершённые ещё в 2005 году».
Он подчеркнул, что несет ответственность только за период, когда возглавляет ГИП.
«Я несу ответственность за то, что входит в мои полномочия. В ходе моего пребывания в должности было раскрыто преступление. К сожалению, оно произошло, но благодаря профессиональным действиям моих коллег оно было раскрыто, и, кроме того, проведены другие расследования, в результате которых выявлены новые преступления», — заявил глава Генерального инспектората полиции.
По его словам, правоохранители продолжают оперативные мероприятия, и новые подробности могут иметь серьёзное общественное значение.
«В настоящее время ведутся активные следственные действия, которые, безусловно, ещё больше потрясут общество. Но, как я уже говорил, имели место события 2005−2008, 2015 и 2018 годов, когда этот человек совершил серьёзные преступления. Не вдаваясь в детали расследования и судебного преследования, отмечу, что три дела уже установлены чётко. В отношении трёх жертв продолжается работа», — добавил Виорел Чернэуцану.
Напомним, что полиция задержала 59-летнего владельца фермы и его сожительницу по подозрению в серии зверских убийств. По версии следствия, пара расправлялась с нанятыми на работу социально уязвимыми людьми.
Скандально известный фермер держал сына на цепи. На основании доказательств, собранных полицией и прокуратурой, он подозревается в соучастии в преступлении, совершенном его отцом в 2012—2013 годах.
По некоторым данным, подозреваемый угрожал подельщикам… Рабочим говорилось, что свиньи любят человеческое мясо и что никто никогда не узнает, что с ними случилось.
