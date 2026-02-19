Ричмонд
В Ростове 20 жильцов девятиэтажки эвакуировали из-за пожара в квартире

На проспекте Стачки в Ростове вспыхнул пожар в жилой высотке, ведется тушение.

Источник: Комсомольская правда

В Советском районе Ростова-на-Дону из-за пожара эвакуировали 20 жильцов девятиэтажного дома на Стачки, 215. Об этом 19 февраля сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По информации экстренного ведомства, вызов поступил в 13:53. Загорелась квартира на восьмом этаже. Огонь охватил 30 кв. метров. Распространение пламени смогли остановить, но полную ликвидацию пожара еще не объявляли.

— Пострадавших нет, — подчеркивают в МЧС.

На месте происшествия от МЧС задействовали 25 человек и семь единиц техники.

