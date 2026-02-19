Ричмонд
Суд изъял в доход РФ активы экс-депутата Госдумы Вороновского и связанных с ним лиц

СОЧИ, 19 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Сочи обратил в доход государства активы подозреваемого по уголовному делу о получении взятки бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и связанных с ним лиц по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры России, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд решил удовлетворить исковые требования генерального прокурора РФ и обратить в доход государства [активы ответчиков]», — сказал судья.