Суд изъял в доход РФ активы экс-депутата Госдумы Вороновского и связанных с ним лиц

СОЧИ, 19 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Сочи обратил в доход государства активы подозреваемого по уголовному делу о получении взятки бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и связанных с ним лиц по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры России, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.