Белорусские таможенники обнаружили тайник с боеприпасами в авто из Литвы

МИНСК, 19 фев — Sputnik. Сотрудники Минской региональной таможни обнаружили в одной из легковушек, ввезенной в Беларусь в автовозе, тайник с боеприпасами, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
Уточняется, что автовоз прибыл на белорусскую территорию из Литвы и проходил таможенный досмотр в ПТО «Колядичи-авто», во время которого и был обнаружен спрятанный пакет.
«При проведении досмотра одного из них (легковых автомобилей в автовозе — Sputnik), авто Buick Encore, сотрудники кинологического отдела и обнаружили сокрытый пакет белого цвета с патронами», — говорится в сообщении.
Внешний вид патронов, которые находились в пакете, свидетельствовал об их принадлежности для стрельбы из гладкоствольного оружия.
Всего сотрудники таможенных органов насчитали 54 патрона, спрятанных в тайнике.
Позже специалисты Государственного комитета судебных экспертиз подтвердили пригодность боеприпасов для стрельбы.
По данному факту Минская региональная таможня возбудила уголовное дело, уточнили в ГТК.