В Ростовской областим сроки за взятку получили полицейский и сотрудница суда

В Ростовской области полицейского и сотрудницу суда осудили за коррупцонное преступление, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
В деле оказались замешаны старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК ОМВД России по Неклиновскому району и сотрудница Неклиновского районного суда. По данным следствия, представитель Фемиды передала правоохранителю 8,4 млн рублей. Деньги были подкупом от предпринимателя, который просил не проводить проверки в отношении его бизнеса.
Приговор вынесли в Неклиновском районном суде. Работница суда за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) получила 7 лет колонии общего режима и штраф в размере суммы взятки. Этот приговор вступил в силу.
Полицейского по статье «Получение взятки» (ч. 6 ст. 290 УК РФ) приговорили к 7 годам и 5 месяцам колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере суммы взятки. Этот приговор обжалуется прокуратурой.
