В Ростовской областим сроки за взятку получили полицейский и сотрудница суда

В деле оказались замешаны старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК ОМВД России по Неклиновскому району и сотрудница Неклиновского районного суда. По данным следствия, представитель Фемиды передала правоохранителю 8,4 млн рублей. Деньги были подкупом от предпринимателя, который просил не проводить проверки в отношении его бизнеса.