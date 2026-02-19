Виновница мусорного коллапса на Среднем Урале избежала колонии

Суд подтвердил выводы обвинения о том, что Распопова вывела более 106 млн рублей в аффилированные с ней компании по фиктивным договорам. Сама она утверждала, что фирмы действительно выполняли заявленные услуги. Из-за хищения «Экосервис» не смог расплатиться с настоящими подрядчиками, что привело к мусорному коллапсу и потере статуса регионального оператора, решил суд.