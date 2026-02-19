Виновница мусорного коллапса на Среднем Урале избежала колонии

«В ходе судебного следствия Распопова вину не признала. Она пояснила, что препятствия в работе предприятия были умышленно инициированы иными лицами, а никакой выгоды ни она, ни ООО не получили», — заявили там.
Суд подтвердил выводы обвинения о том, что Распопова вывела более 106 млн рублей в аффилированные с ней компании по фиктивным договорам. Сама она утверждала, что фирмы действительно выполняли заявленные услуги. Из-за хищения «Экосервис» не смог расплатиться с настоящими подрядчиками, что привело к мусорному коллапсу и потере статуса регионального оператора, решил суд.
При этом лишение свободы, на котором настаивала прокуратура, судья сочла чрезмерным. Распопова отделалась принудительными работами на срок 3 года 10 месяцев, а также двухлетним запретом на работу с мусором.
«ФедералПресс» напоминает, что прокуратура требовала для Распоповой шесть лет колонии. Процесс проходит на фоне корпоративного конфликта между Распоповой и вторым совладельцем «Экосервиса» Михаилом Копытовым.