В Прикамье спасли женщину из-под сошедшего снежного завала

В деревне Кемуль Чайковского округа 17 февраля при очистке крыши пострадала женщина: её засыпало сошедшим снегом. По данным окружного ЕДДС, сообщение поступило в 13:44 от мужа пострадавшей.
Самостоятельно освободиться она не смогла, а супруг не сумел прийти на помощь по состоянию здоровья. Прибыв на место, спасатели МКУ «Управление гражданской защиты» извлекли пострадавшую из-под снега — женщина находилась в сознании. Ей оперативно оказали первую помощь и передали медикам скорой помощи. Женщина пролежала под снегом около часа и была доставлена в ЦГБ с признаками переохлаждения. Несмотря на состояние, от госпитализации она отказалась.
ЕДДС Чайковского ГО предупреждает: избегайте нахождения под крышами; при подозрительных звуках с крыши прижмитесь к стене здания; не заходите за ограждения опасных зон; уборку снега проводите в присутствии другого человека.