В Прикамье спасли женщину из-под сошедшего снежного завала

Самостоятельно освободиться она не смогла, а супруг не сумел прийти на помощь по состоянию здоровья. Прибыв на место, спасатели МКУ «Управление гражданской защиты» извлекли пострадавшую из-под снега — женщина находилась в сознании. Ей оперативно оказали первую помощь и передали медикам скорой помощи. Женщина пролежала под снегом около часа и была доставлена в ЦГБ с признаками переохлаждения. Несмотря на состояние, от госпитализации она отказалась.