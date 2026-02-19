Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье спасли женщину из-под сошедшего снежного завала

Пострадавшая провела под лавиной час.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Кемуль Чайковского округа 17 февраля при очистке крыши пострадала женщина: её засыпало сошедшим снегом. По данным окружного ЕДДС, сообщение поступило в 13:44 от мужа пострадавшей.

Самостоятельно освободиться она не смогла, а супруг не сумел прийти на помощь по состоянию здоровья. Прибыв на место, спасатели МКУ «Управление гражданской защиты» извлекли пострадавшую из-под снега — женщина находилась в сознании. Ей оперативно оказали первую помощь и передали медикам скорой помощи. Женщина пролежала под снегом около часа и была доставлена в ЦГБ с признаками переохлаждения. Несмотря на состояние, от госпитализации она отказалась.

ЕДДС Чайковского ГО предупреждает: избегайте нахождения под крышами; при подозрительных звуках с крыши прижмитесь к стене здания; не заходите за ограждения опасных зон; уборку снега проводите в присутствии другого человека.