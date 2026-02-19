Омская студентка лишилась 600 тысяч рублей при поиске подработки

На ее обращение к администраторам группы, ее любезно пояснили, что произошла «какая-то ошибка» и после продиктовали алгоритм необходимых действий, который должен бы якобы вернуть ей деньги. Но как только несчастная студентка проделала все требуемые манипуляции, у нее не только списались с карты все ее сбережения в размере 240 тысяч рублей, но и появился оформленный на нее огромный кредит в 340 тысяч рублей. В данный момент полиция пытается выяснить историю транзакций.