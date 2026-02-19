Омская студентка лишилась 600 тысяч рублей при поиске подработки

Омские полицейские зарегистрировали заявление от студентки одного из омских колледжей. Желая найти работу, девушка потеряла 240 тысяч личных сбережений и на нее «повесили» кредит на 340 тысяч рублей.
Огромными финансовыми проблемами закончилась попытка 21-летней студентки одного из омских колледжей найти себе подработку. Девушка по каким-то причинам не стала искать возможность дополнительного заработка на официальных, проверенных и поэтому безопасных сайтах. Свои устремления она направила в один популярный мессенджер, где нашла некую группу, предлагающую подработку студентам. Для получения «подписки на вакансии» омичке предложили пройти регистрацию и авторизацию. Как только омичка выполнила указания, то тут же обнаружила, что с привязанной к телефону ее банковской карты были списаны почти 10 тысяч рублей.
На ее обращение к администраторам группы, ее любезно пояснили, что произошла «какая-то ошибка» и после продиктовали алгоритм необходимых действий, который должен бы якобы вернуть ей деньги. Но как только несчастная студентка проделала все требуемые манипуляции, у нее не только списались с карты все ее сбережения в размере 240 тысяч рублей, но и появился оформленный на нее огромный кредит в 340 тысяч рублей. В данный момент полиция пытается выяснить историю транзакций.
