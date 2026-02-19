Ричмонд
+9°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карл III пообещал сотрудничать с полицией по делу своего брата Эндрю

Король Великобритании Карл III заявил о готовности сотрудничать с правоохранительными органами в расследовании в отношении своего брата Эндрю Маунтбеттена-Виндзора. Брата короля задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Заявление монарха распространил Букингемский дворец.

Источник: AP 2024

«Я узнал с глубочайшей озабоченностью новости об Эндрю Маунтбеттене-Виндзоре и подозрении в злоупотреблении должностными полномочиями. Теперь должен последовать полный, справедливый и основательный процесс, посредством которого этот вопрос будет расследован надлежащим образом соответствующими властями», — указано в заявлении (цитата по Daily Mail).

По данным полиции, в период работы специальным представителем Великобритании по международной торговле бывший принц Эндрю мог передавать конфиденциальную информацию Эпштейну. Также следствие проверяет сведения о возможной организации встречи принца с женщиной, направленной финансистом в Великобританию. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор отрицает все обвинения. В декабре 2025 года Карл III лишил брата всех титулов на фоне продолжающегося скандала.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше