Карл III пообещал сотрудничать с полицией по делу своего брата Эндрю

«Я узнал с глубочайшей озабоченностью новости об Эндрю Маунтбеттене-Виндзоре и подозрении в злоупотреблении должностными полномочиями. Теперь должен последовать полный, справедливый и основательный процесс, посредством которого этот вопрос будет расследован надлежащим образом соответствующими властями», — указано в заявлении (цитата по Daily Mail).
По данным полиции, в период работы специальным представителем Великобритании по международной торговле бывший принц Эндрю мог передавать конфиденциальную информацию Эпштейну. Также следствие проверяет сведения о возможной организации встречи принца с женщиной, направленной финансистом в Великобританию. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор отрицает все обвинения. В декабре 2025 года Карл III лишил брата всех титулов на фоне продолжающегося скандала.