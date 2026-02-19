Карл III пообещал сотрудничать с полицией по делу своего брата Эндрю

Узнать больше по теме

Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании

Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.