В Воронеже женщина сломала кости таза, катаясь на «ватрушке»

В медучреждение горожанка попала после падения с «ватрушки» на большой скорости. При осмотре выяснилось, что она получила перелом боковых масс крестца с двух сторон и разрыв лонного сочленения. Медики отмечают, что таз является основой скелета, и такие повреждения опасны для жизни из-за обильного внутреннего кровотечения с развитием шока.