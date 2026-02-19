Ричмонд
В Воронеже женщина сломала кости таза, катаясь на «ватрушке»

Любительницу активного зимнего отдыха спасли травматологи БСМП № 1.

Источник: АиФ

Поездка на тюбинге едва не стоила 41-летней женщине жизни. Спасли пострадавшую травматологи БСМП № 1 в Воронеже. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения в среду, 18 февраля.

В медучреждение горожанка попала после падения с «ватрушки» на большой скорости. При осмотре выяснилось, что она получила перелом боковых масс крестца с двух сторон и разрыв лонного сочленения. Медики отмечают, что таз является основой скелета, и такие повреждения опасны для жизни из-за обильного внутреннего кровотечения с развитием шока.

Помощь женщине оказывали с помощью нового аппарата для внешней фиксации переломов. Сначала врачи восстановили правильное положение костных отломков и зафиксировали их. На операцию ушло 20 минут. Спустя некоторое время, когда пациентка уже шла на поправку, ей окончательно зафиксировали переломы специализированными металлоконструкциями.

На данный момент состояние женщины стабильное. В ближайшие дни она сможет приступить к реабилитации и начать ходить с помощью костылей.