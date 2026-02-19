«Возглавляет украинский организатор». Европол заявил о ликвидации преступной группы, действовавшей и в Беларуси

Европол объявил ликвидацию действовавшей и в Беларуси преступной группы украинца. Подробности приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Европола.
Там сказано, что в период с 12 по 17 февраля 2026 года Европолом была оказана поддержка правоохранительным органам Польши, Молдовы, Украины в совместной операции в отношении международной преступной сети, которая занимается производством и оборотом синтетических наркотиков.
Украинскими и польскими правоохранителями были проведены проверки примерно в 510 местах. Удалось ликвидировать 36 незаконных производственных площадок, а также 74 хранилища наркотиков, которые были готовы к распространению.
В общей сложности обвинения были предъявлены 129 лицам, задержали 103 человека. Предполагается, что преступная группа действовала в том числе в Беларуси, Молдове, Украине. Ее, как сообщается, возглавляет украинский организатор.
Ранее МВД предупредило об инсценировках похищения детей в Беларуси.
Тем временем прокуратура раскрыла причину задержания экс-заместителя председателя исполкома в Гродненском районе.
А еще мы писали, что ГАИ Минска остановила машину с четырьмя детьми, делавшую неоправданные маневры.