Под Воронежем случилось сразу три ДТП с участием 15-ти авто

Авария с участием 15 автомобилей парализовала движение на федеральной трассе М-4 «Дон» в Богучарском районе. 19 февраля около 11:45 на 754-м километре магистрали практически одновременно зафиксировали три групповых столкновения. По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
На месте происшествия сейчас работает полиция:
— Инспекторы устанавливают все обстоятельства и причины ДТП, а также принимают меры к ликвидации затора на этом участке автодороги и оказывают помощь водителям, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Автомобилистов призывают строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Водителям рекомендуют отказаться от опасных маневров и резкого торможения, так как метеоусловия в регионе остаются нестабильными и требуют предельной концентрации за рулем.