Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем случилось сразу три ДТП с участием 15-ти авто

В массовой аварии в Богучарском районе, предварительно, никто не пострадал.

Источник: ГУ МВД России по Воронежской области

Авария с участием 15 автомобилей парализовала движение на федеральной трассе М-4 «Дон» в Богучарском районе. 19 февраля около 11:45 на 754-м километре магистрали практически одновременно зафиксировали три групповых столкновения. По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

На месте происшествия сейчас работает полиция:

— Инспекторы устанавливают все обстоятельства и причины ДТП, а также принимают меры к ликвидации затора на этом участке автодороги и оказывают помощь водителям, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Автомобилистов призывают строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Водителям рекомендуют отказаться от опасных маневров и резкого торможения, так как метеоусловия в регионе остаются нестабильными и требуют предельной концентрации за рулем.