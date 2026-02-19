В Ростовской области завели дело после взрыва гранаты при задержании

По данным следствия, 19 февраля полицейские зашли для обыска в один из домов в перелке Кутузовском села Николаевка и встретили 44-летнего мужчину, находившегося в розыске. Он оказал сопротивление при задержании и привел в действие взрывное устройство. В итоге сам нарушитель погиб, двое сотрудников полиции с травмами попали в больницу.