В Ростовской области завели дело после взрыва гранаты при задержании

В Неклиновском районе Ростовской области после инцидента с задержанием и взрывом гранаты завели уголовное дело. Статья — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (ст. 317 УК РФ), сообщили в СУ СК России по региону.
— В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств совершенного преступления, — прокомментировали в СК.
По данным следствия, 19 февраля полицейские зашли для обыска в один из домов в перелке Кутузовском села Николаевка и встретили 44-летнего мужчину, находившегося в розыске. Он оказал сопротивление при задержании и привел в действие взрывное устройство. В итоге сам нарушитель погиб, двое сотрудников полиции с травмами попали в больницу.
Напомним, по данным медиков, пострадавшие находятся с состоянии средней тяжести. Одному из полицейских успешно провели операцию. Мужчинам оказывают всю необходимую помощь.
