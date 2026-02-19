Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области завели дело после взрыва гранаты при задержании

Донские следователи выясняют обстоятельства задержания нарушителя, применившего гранату.

Источник: Комсомольская правда

В Неклиновском районе Ростовской области после инцидента с задержанием и взрывом гранаты завели уголовное дело. Статья — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (ст. 317 УК РФ), сообщили в СУ СК России по региону.

— В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств совершенного преступления, — прокомментировали в СК.

По данным следствия, 19 февраля полицейские зашли для обыска в один из домов в перелке Кутузовском села Николаевка и встретили 44-летнего мужчину, находившегося в розыске. Он оказал сопротивление при задержании и привел в действие взрывное устройство. В итоге сам нарушитель погиб, двое сотрудников полиции с травмами попали в больницу.

Напомним, по данным медиков, пострадавшие находятся с состоянии средней тяжести. Одному из полицейских успешно провели операцию. Мужчинам оказывают всю необходимую помощь.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.