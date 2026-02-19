Один пострадавший и завалы на площади 500 «квадратов»: в Татарстане под тяжестью снега рухнула крыша склада.

Еще один инцидент произошел 13 февраля в детской поликлинике на улице Химиков в том же Авиастроительном районе Казани. В Минздраве Татарстана прокомментировали, что эвакуация пациентов и персонала не потребовалась, а инженерные коммуникации повреждены не были.