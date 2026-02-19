Один пострадавший и завалы на площади 500 «квадратов»: в Татарстане под тяжестью снега рухнула крыша склада.

В Зеленодольске на складе «Магнита» обрушилась часть крыши под тяжестью снега. Пострадала женщина, эвакуированы 29 человек, к разбору завалов привлечены почти сто спасателей. Прокуратура и МЧС организовали проверку, а власти республики усилили контроль за состоянием кровель после серии подобных происшествий.
Обрушение склада в Зеленодольске.
В Зеленодольске накануне произошло крупное ЧП — часть кровли склада «Магнита» рухнула под тяжестью снега. Инцидент случился утром на улице Машиностроителей. Очевидцы рассказали, что через поселок Гари к складскому комплексу направлялись пожарные расчеты и машины скорой помощи.
Изначально официальные источники сообщали об обрушении порядка 100 кв. метров кровли. Но позднее стало известно, что фактическая площадь разрушения значительно больше — около 540 «квадратов».
Один человек пострадал, а к разбору завалов привлекли почти сто спасателей.
Внутри здания в момент происшествия находились люди. Обошлось без жертв, но пострадала женщина — во время эвакуации сотрудница склада получила повреждения брюшной полости и головы. В Минздраве РТ сообщили, что ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Всего из здания были эвакуированы 29 человек. К ликвидации последствий ЧП были привлечены 98 человек личного состава и 31 единиц техники, в том числе от МЧС России — 66 человек и 18 единиц техники.
Причины ЧП и проверка прокуратуры.
Предварительной причиной обрушения назвали скопление большого количества снега на крыше. После сильных снегопадов кровлю не очистили, что привело к критической нагрузке на конструкции здания.
На место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований градостроительного законодательства при вводе объекта в эксплуатацию, а также требований законодательства об охране труда. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Череда обрушений после снегопадов.
ЧП в Зеленодольске — не первый случай за эту зиму, когда в Татарстане объект рушится из-за скопившегося на крыше снега.
Так, 2 февраля, кровля обрушилась в детском саду села Старое Дрожжаное Дрожжановского района. Капитальный ремонт крыши там проводился в 2011 году, а в 2024 году в учреждении выполнялись внутренние работы.
Ночью 8 февраля частично обрушилась крыша казанской гимназии № 27 в Вахитовском районе города. Здание имеет статус объекта культурного наследия республиканского значения, в гимназии обучается 731 ученик. К счастью, обрушение случилось ночью и никто не пострадал.
На следующий день, 9 февраля, в Авиастроительном районе Казани частично обрушилась крыша дома № 71а на улице Беломорской. В здании временно отключали отопление, после чего управляющая компания приступила к восстановительным работам.
Еще один инцидент произошел 13 февраля в детской поликлинике на улице Химиков в том же Авиастроительном районе Казани. В Минздраве Татарстана прокомментировали, что эвакуация пациентов и персонала не потребовалась, а инженерные коммуникации повреждены не были.
Ночью 16 февраля произошло обрушение кровли в доме № 40 на улице Гвардейской в Советском районе Казани. Прокуратура установила, что снег с крыши не убирался с декабря, несмотря на то что законодательство предписывает проводить очистку при толщине снежного покрова от 30 сантиметров. На крыше образовался двухметровый слой.
По итогам проверки УК «ЖКХ Гвардейская» и ее руководитель были оштрафованы за нарушение лицензионных требований по управлению многоквартирными домами, а также обязаны устранить выявленные нарушения.
Трагический случай произошел в казанском поселке Юдино. Предприниматель пытался самостоятельно очистить крышу своего склада от снега. Сначала ему помогал знакомый, затем мужчина продолжил работу один. В какой-то момент снежная масса сошла и накрыла его. От полученных травм он скончался на месте, тело обнаружила супруга.
Республиканские и муниципальные власти усиливают контроль за очисткой крыш.
Раис РТ Рустам Минниханов поручил ответственным службам усилить контроль за состоянием кровель.
«В результате обильных снегопадов многократно возросла нагрузка и, как следствие, риск обрушения», — говорится в сообщении руководителя пресс-службы Раиса РТ Лилии Галимовой.
Раис отметил, что ситуация находится под жестким контролем прокуратуры, а все нарушители получат наказание в соответствии с законом.
В минувшую субботу на совещании в Доме Правительства РТ Рустам Минниханов уже поднимал вопрос необходимости усилить работу по очистке снега. Особое внимание он поручил уделить крышам жилых домов и социальных объектов.
На деловом понедельнике в исполкоме Казани мэр Ильсур Метшин также обратил внимание на опасное состояние крыш: только за февраль в Казани выпало 150% месячной нормы осадков, что привело к случаям обрушения кровель.
Отдельно он сказал о социальных объектах — школах, детских садах — и предложил обращаться к родителям детей с просьбой помочь в очистке крыш.
Тем временем прокуратура Татарстана усилила надзор за работой коммунальных служб. А спасатели ведут поисковые работы на месте обрушения склада в Зеленодольске, в том числе с привлечением кинологических расчетов.