В Кишиневе стая бродячих собак напала на девушку: Пострадавшую срочно доставили в больницу

В Кишиневе на девушку напала стая бродячих собак.
Инцидент произошёл вечером, 18 февраля на улице Четатя Албэ, сообщает PulsMedia.md.
По словам очевидцев, девушка возвращалась домой, когда на неё набросились около десяти бездомных собак. Они повалили её на землю, разорвали одежду и нанесли серьёзные укусы по обеим ногам.
Крики о помощи услышали люди, убиравшие снег неподалёку, и поспешили на помощь, отогнав собак лопатами.
Пострадавшую срочно доставили в больницу с множественными ранениями нижних конечностей. Она была госпитализирована для оказания медицинской помощи.
Несмотря на жалобы в местную претуру после нападения собак на пожилых и детей, власти не предприняли никаких мер.
Фото: pulsmedia.md.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Нас готовят к самому страшному — к третьему сроку Санду на посту президента Молдовы: Что происходит.
Ей придется опять менять Конституцию под себя (далее…).
Вопрос ребром: Стоило ли детей посылать в школу в такой жуткий снегопад, который был в Молдове в эту среду — мнение «ЗА» и «ПРОТИВ».
Попытались ответить на вопрос, который вторые сутки обсуждается в обществе (далее…).
Новый перл министра инфраструктуры Боли: «Поезд Яссы — Кишинев не хуже скоростной электрички в Токио — комфорт тот же, только скорость отличается в 5 раз».
Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимир Боля сравнил поезд, курсирующий по маршруту Яссы — Кишинёв, со скоростными поездами в Токио (далее…).