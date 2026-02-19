«Уверен, скоро будем бегать»: Беспрозванных навестил в больнице бойцов СВО и пообещал компенсацию за газ

«Понимаю, вам сейчас нелегко, многие далеко от дома. Решил лично поздравить и убедиться, что помощь оказывается в полном объёме», — обратился к бойцам глава региона.
Губернатор обошёл палаты, поговорил с каждым. Один из военнослужащих, восстанавливающийся после ранения, рассказал, что лечение идёт отлично, врачи относятся неравнодушно, а родным запретил приезжать — родители в возрасте, семья дома с хозяйством. «Уверен, скоро будем бегать», — пошутил боец из Челябинской области.
У калининградца возник вопрос о газификации квартиры в многоквартирном доме. Беспрозванных заверил, что такая поддержка есть — компенсация до 113 400 рублей в зависимости от объёма работ. «С вами свяжутся и помогут оформить», — пообещал он.
Главврач ЦГКБ Аркадий Коган доложил: пациенты получают всю необходимую помощь и реабилитацию. Губернатор поручил минздраву подготовить план поэтапного ремонта больницы без закрытия учреждения, чтобы условия пребывания бойцов стали ещё комфортнее.
Напомним, в регионе действует Единый стандарт поддержки участников СВО и их семей — более 30 выплат и льгот, работает филиал фонда «Защитники Отечества».