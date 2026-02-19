В Ростовской области из-за ветра дерево рухнуло на авто

В Ростовской области из-за непогоды 19 февраля объявили штормовое предупреждение. Ураганный ветер, порывы которого составляют от 15 до 20 метров в секунду, уже привел к неприятным последствиям.
Как рассказали в одном из городских пабликов, на трассе у Новошахтинска снесло дерево. Оно упало прямо на движущуюся машину.
— Водитель отделался легким испугом, а на крыше авто появилась вмятина, — написал свидетель инцидента.
Немногим ранее дерево рухнуло на проезжую часть улицы Российской в Ростове-на-Дону. К счастью, никто не пострадал.
