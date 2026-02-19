Гендиректора «Нижавтодорстроя» задержали из-за взятки в 7 млн рублей

Генеральный директор ООО «Нижавтодорстрой» обвиняется в даче взятки размером более 7 млн рублей экс-главе МКУ «ГУММИД». Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.
Установлено что гендиректор «Нижавтодорстроя» передал взятку бывшему главе МКУ «ГУММИД» в размере более 7 млн рублей в виде оплаты ремонта квартиры, принадлежащей должностному лицу. На самом деле средства были предназначены для беспрепятственной приемки выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам в дорожной сфере и их оплатам, а также за общее покровительство по службе.
По факту взяточничества возбуждено уголовное дело. Устанавливаются возможные соучастники и другие эпизоды преступлений.
Напомним, что 250 сотрудникам ООО «Нижавтодорстрой» не платили зарплату почти полгода — с июля по ноябрь 2025 года. Задолженность составила более 93 млн рублей. По данному факту возбудили уголовное дело, ситуацией заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.
