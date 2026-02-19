Гендиректора «Нижавтодорстроя» задержали из-за взятки в 7 млн рублей

Установлено что гендиректор «Нижавтодорстроя» передал взятку бывшему главе МКУ «ГУММИД» в размере более 7 млн рублей в виде оплаты ремонта квартиры, принадлежащей должностному лицу. На самом деле средства были предназначены для беспрепятственной приемки выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам в дорожной сфере и их оплатам, а также за общее покровительство по службе.