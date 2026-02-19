В Ростовской области прооперировали полицейского, пострадавшего при задержании

В селе Николаевка Неклиновского района Ростовской области мужчина, объявленный в федеральный розыск, подорвал гранату в тот момент, когда его задерживали. Подозреваемый погиб, двое сотрудников МВД получили травмы.
Об этом рассказали в Донском главке. Оперативников доставили в больницу Таганрога, одного из них прооперировали, сообщили в минздраве области. Второму оказывается другая медицинская помощь.
— На текущий момент состояние обоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Им оказывается весь необходимый объём медицинской помощи, — рассказали в профильном министерстве.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.