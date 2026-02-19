ГАИ показала видео, как МАЗ снес светофор и опрокинулся на улице в Минске

В Минске произошло опрокидывание грузовика на оживленной улице. Подробности, а также видео момента ДТП опубликовал телеграм-канал управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Жесткое ДТП произошло в Минске 19 февраля на улице Маяковского. Виновником стал 57-летний водитель Zotye, который вблизи пересечения с улицей Солнечной при перестроении не убедился в безопасности маневра и «подрезал» грузовик. Уходя от столкновения, водитель МАЗа выехал за пределы проезжей части, где грузовик врезался в светофор и опрокинулся.
После аварии 68-летнего водителя МАЗа осмотрели врачи скорой помощи, от госпитализации он отказался.
Проводится проверка.
