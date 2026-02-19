Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ показала видео, как МАЗ снес светофор и опрокинулся на улице в Минске

В Минске МАЗ, уходя от столкновения, сбил светофор и опрокинулся.

Источник: Комсомольская правда

В Минске произошло опрокидывание грузовика на оживленной улице. Подробности, а также видео момента ДТП опубликовал телеграм-канал управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Жесткое ДТП произошло в Минске 19 февраля на улице Маяковского. Виновником стал 57-летний водитель Zotye, который вблизи пересечения с улицей Солнечной при перестроении не убедился в безопасности маневра и «подрезал» грузовик. Уходя от столкновения, водитель МАЗа выехал за пределы проезжей части, где грузовик врезался в светофор и опрокинулся.

После аварии 68-летнего водителя МАЗа осмотрели врачи скорой помощи, от госпитализации он отказался.

Проводится проверка.

Ранее ГАИ показала видео массового ДТП с тремя автомобилями в центре Минска.

Тем временем новая дорога свяжет два района на окраине Минска.

Ранее Минтранс назвал дороги в трех направлениях из Минска, которые ждет капремонт.