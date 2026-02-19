Ричмонд
Восемь человек госпитализировали после обвала крыши на липецком заводе

Восемь сотрудников «Моторинвеста» госпитализированы после обрушения крыши цеха, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Восемь пострадавших были госпитализированы после обрушения крыши цеха «Моторинвеста» на территории автозавода в Липецкой области. Как заявил губернатор региона Игорь Артамонов, поисково-спасательных работы завершены, под завалами больше никого нет.

«Четверо сотрудников “Моторинвеста” — в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней тяжести», — написал Артамонов.

Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее KP.RU сообщал, что ЧП произошло на предприятии в Краснинском округе Липецкой области в четверг, 19 февраля. Предварительно, причиной обрушения крыши цеха автозавода произошло из-за большого скопления снега. К ликвидации последствий инцидента и проведения поисково-спасательных работы были привлечены 114 сотрудников экстренных служб и 35 единиц техники.