В Новошахтинске отключили свет, воду и тепло

В Новошахтинске Ростовской области вечером 19 февраля часть города осталась без электричества, воды и теплоснабжения. Об этом в своем телеграм-канале сообщила региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная.
Так, из-за аварийного отключения электроэнергии остановилась работа насосной станций и, соответственно, прекратилась подача воды. Коммунальное ЧП затронуло поселки Кирова, Южный и Тельмана. Предположительно, на восстановительные работы уйдет примерно три часа.
Тепло же отключили из-за того, что грузовой автомобиль повредил наземную теплотрассу.
— Временно остановлено теплоснабжение в границах улиц: 4-я Пятилетки, Прогрессивной и Радио. Восстановительные работы планируем выполнить до конца текущих суток, — сказала министр.
