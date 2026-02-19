Ричмонд
В Новошахтинске отключили свет, воду и тепло

Под Ростовом люди остались без тепла из-за того, что машина врезалась в теплотрассу.

Источник: Комсомольская правда

В Новошахтинске Ростовской области вечером 19 февраля часть города осталась без электричества, воды и теплоснабжения. Об этом в своем телеграм-канале сообщила региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная.

Так, из-за аварийного отключения электроэнергии остановилась работа насосной станций и, соответственно, прекратилась подача воды. Коммунальное ЧП затронуло поселки Кирова, Южный и Тельмана. Предположительно, на восстановительные работы уйдет примерно три часа.

Тепло же отключили из-за того, что грузовой автомобиль повредил наземную теплотрассу.

— Временно остановлено теплоснабжение в границах улиц: 4-я Пятилетки, Прогрессивной и Радио. Восстановительные работы планируем выполнить до конца текущих суток, — сказала министр.

