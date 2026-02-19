СМИ: Мать убитого в Таиланде россиянина потребовала смертной казни для обвиняемых

При этом мать Емельянова не согласна с этой версией, отмечает Baza. Она сообщила, что видела по камерам, как они вывозили тело ее сына на скутере. Также женщина представила суду скриншоты сообщений с требованием выкупа от неизвестных после исчезновения мужчины. Кроме того, на заседании заслушали запись разговора между Демидовым и матерью убитого, где он обещал участвовать в поисках сына.