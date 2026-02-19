Лукашенко помиловал осужденную за экстремизм беременную Наталью Левую

Глава Белоруссии принял это решение, «исходя из принципов гуманности и с учетом жизненной ситуации осужденной», так как женщина беременна. Указывается, что Лукашенко учел то, что она лично обратилась к нему с ходатайством о помиловании, продемонстрировала раскаяние и хорошее поведение во время отбывания наказания.