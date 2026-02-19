Лукашенко помиловал осужденную за экстремизм беременную Наталью Левую

Белорусский лидер Александр Лукашенко принял решение о помиловании Натальи Левой, осужденной за экстремизм, пишет близкий к пресс-службе президента страны Telegram-канал «Пул Первого».
«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании Натальи Левой, осужденной за преступления экстремистской направленности», — говорится в сообщении.
Глава Белоруссии принял это решение, «исходя из принципов гуманности и с учетом жизненной ситуации осужденной», так как женщина беременна. Указывается, что Лукашенко учел то, что она лично обратилась к нему с ходатайством о помиловании, продемонстрировала раскаяние и хорошее поведение во время отбывания наказания.
Отметим, Левая работала в Белоруссии иллюстратором в IT-компании Playtika. В 2022 году она выехала в Польшу, а при возвращении в Белоруссию в мае 2024 года ее задержали на границе. Суд назначил Левой шесть лет лишения свободы за перевод 4,4 тыс. белорусских рублей (117 744 ₽) «экстремистским формированиям» в 2021—2022 гг..
Напомним, в конце 2025 года Лукашенко подписал указ о помиловании 22 человек, большая часть из них была осуждена за преступления, связанные с экстремизмом.