В Ростовской области четыре человека пострадали в аварии

В ДТП под Ростовом ранены двое детей и двое взрослых.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в Матвеево-Курганском районе вечером 19 февраля произошло ДТП с участием кроссовера SsangYong.

По предварительной информации ГАИ, 31-летний водитель превысил скорость, из-за чего не справился с управлением.

Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В аварии пострадали четверо пассажиров. Среди них двое взрослых и двое детей в возрасте 7 и 12 лет. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

