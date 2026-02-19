В Ростовской области четыре человека пострадали в аварии

В Ростовской области в Матвеево-Курганском районе вечером 19 февраля произошло ДТП с участием кроссовера SsangYong.
По предварительной информации ГАИ, 31-летний водитель превысил скорость, из-за чего не справился с управлением.
Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В аварии пострадали четверо пассажиров. Среди них двое взрослых и двое детей в возрасте 7 и 12 лет. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
