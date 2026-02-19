СМИ: Серия взрывов раздалась над Анапой и Витязево на фоне работы ПВО

Над Анапой и Витязево якобы произошла серия взрывов. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщил Telegram-канал Shot.
По информации канала, в регионе российская противовоздушная оборона (ПВО) начала работу по ликвидации беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море.
Жители Анапы сообщили каналу, что за последние 40 минут сирена воздушной тревоги срабатывала уже трижды. В общей сложности, как говорится в публикации, было слышно четыре-пять взрывов в стороне Черного моря. По словам местных жителей, в небе были видны вспышки, а громкие звуки привели к срабатыванию автомобильных сигнализаций, говорится в публикации.
Однако официального подтверждения работы ПВО в регионе от властей Краснодарского края или Минобороны РФ пока не поступало.
В ночь на 19 февраля в результате массированной атаки БПЛА самолетного типа на Брянскую область пострадали два местных жителя. Раненых оперативно доставили в больницу, им оказали необходимую помощь.