СМИ: Серия взрывов раздалась над Анапой и Витязево на фоне работы ПВО

Жители Анапы сообщили каналу, что за последние 40 минут сирена воздушной тревоги срабатывала уже трижды. В общей сложности, как говорится в публикации, было слышно четыре-пять взрывов в стороне Черного моря. По словам местных жителей, в небе были видны вспышки, а громкие звуки привели к срабатыванию автомобильных сигнализаций, говорится в публикации.